Campetto Basket Ancona, c’è la possibilità di giocare la domenica alle 17

Con la richiesta che la Lega Nazionale Pallacanestro ha portato alla Fip potrebbero aprirsi nuovi scenari sugli orari della prossima stagione. Il tutto per favorire l'afflusso dei più giovani

ANCONA- La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona potrebbe giocare le sue partite casalinghe anche la domenica alle 17.00. Questo in virtù della decisione della Lega Nazionale Pallacanestro che ha chiesto alla Fip la possibilità, per la Serie A2 e Serie B, di far giocare i match (dal 15 novembre al 27 marzo) nell’ora sopracitata.

Nel comunicato si legge che: “La decisione di anticipare di un’ora la palla a due della stagione 2020-2021 ha lo scopo di favorire, nel periodo invernale, l’afflusso nei palasport in particolare dei nuclei familiari, che rappresentano una base importante del pubblico dei Club associati ad LNP. Consentendo un rientro a casa a fine gara più agevole in vista degli impegni scolastici del lunedì, per bambini e ragazzi”.

E ancora: “Si mira di conseguenza a strategie mirate a vantaggio dei Club, per una tipologia di spettatori che tra l’altro, in vista delle possibili riduzioni di capienza, non necessita del distanziamento sociale nelle sedute all’interno degli impianti“.