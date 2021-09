Pallavolo giovanile, la Pieralisi Jesi vince Easter Volley U16

CAMERANO – Si è chiusa con la cerimonia di premiazione al PalaPrincipi di Camerano, la 27esima edizione di Easter Volley, organizzata in edizione ridotta con sole due categorie, Under 16 e Under 18, per 10 squadre complessive, ma con l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza in visto di un’edizione 2022 che possa tornare ai numeri importanti del passato.

A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dei vincitori in questa edizione sono state per la categoria Under 16 la Pieralisi Jesi mentre per l’under 18 la Flypool Ozzano (BO).

Il torneo di pallavolo femminile giovanile si è disputato nel rispetto di tutte le norme vigenti e, ad atlete e dirigenti, è stato richiesto il Green pass. Gli incontri si sono giocati negli impianti di Camerano, Numana, Castelfidardo e Porto Recanati. La finale Under 16 al PalaOlimpia di Castelfidardo ha visto trionfare la Pieralisi Jesi in finale su New Team Imola mentre in quella Under 18 al Palasport “Daniele Principi” di Camerano ha trionfato la Flypool Ozzano in finale sulla Pall. Collemarino.

«Forse proprio perché in edizione ridotta – ha detto Claudio Principi, ideatore ed organizzatore della manifestazione nel corso della premiazione – ricorderemo questa edizione più di molte altre del passato auspicando di ritrovarci il prossimo 14 aprile anche con le categorie under 13 e under 14, molte più squadre e la festa finale nel suggestivo scenario del PalaPrometeo di Ancona con le bandiere, la sfilata di tutte le squadre, il pubblico sugli spalti e quel gioioso spirito di festa che inevitabilmente un po’ è mancato quest’anno». «Abbiamo ricevuto tantissime email dalle società che non sono potute venire quest’anno – ha aggiunto Principi – auspicando di poter partecipare all’edizione prevista per Pasqua 2022. Non vediamo l’ora di accoglierle tutte».

La realizzazione di Easter Volley è stata possibile grazie all’impegno, come al solito, di volontari e sponsor. «Ringrazio particolarmente Bftm, Silvestri Spa e Uniqa per il loro contributo a far sì che Easter Volley potesse giocarsi – ha concluso Claudio Principi – e allo sponsor tecnico Onorati Sport oltre ovviamente la Fipav che ci ha assicurato la copertura arbitrale del torneo. L’augurio che faccio a tutti noi è di poterci ritrovare tutti e anche molti di più perché vorrebbe dire che ci saremo lasciati alle spalle questo terribile momento».

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti anche Marco Principi, Assessore allo Sport del Comune di Camerano, Fabio Franchini presidente Comitato regionale Fipav regionale, Francesco Leoni Presidente Comitato Territoriale Ancona e Emanuele Fracascia Allenatore della Nazionale Italiana Sitting Volley

La Classifica Finale del torneo Under 16 è la seguente: Pieralisi Jesi, New Team Imola Progetto VolLei, Pieralisi Rossa, Bftm Rico’s Camerano

La Classifica Finale del torneo Under 18 è la seguente: Flypool Ozzano, Pall. Collemarino, Pieralisi, Bftm Uniqa Camerano, UAU Monteporzio

I premi individuali sono andati a:

Categoria Under 16: Angelica Rogari della Pieralisi e Gabri Bianciardi di Argentario progetto VolLey e al libero Letizia Fazziani della New Team Imola

Categoria Under 18: Ilaria Stefanelli e Malaguti Letizia della Pall. Ozzano, libero Livia Marini della Pall. Collemarino