Un rigore di Mattia Pampano regala tre punti d’oro al Montegiorgio, che vince 1-0 il derby casalingo contro il Tolentino. La formazione di De Angelis aggancia in classifica a quota 8 punti la squadra cremisi, che sprofonda nel tunnel della crisi (quarta sconfitta consecutiva). Primo tempo equilibrato, nella ripresa l’episodio chiave arriva al 21’ quando gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Marcelli (somma di ammonizioni). I rossoblù in superiorità numerica spingono sull’acceleratore e al 36’ conquistano il rigore decisivo per un fallo di Salvatelli (espulso) su Cardoni. Dal dischetto Pampano realizza l’1-0 finale.

Esulta anche la Vigor Senigallia, che al Bianchelli vince l’altro derby di giornata contro il Porto d’Ascoli, sempre con il risultato di 1-0. Decide l’incontro una giocata d’alta scuola del duo Kerjota-Vrioni: il primo inventa con un lancio chirurgico, il secondo conclude l’azione con un pallonetto che scavalca Testa e si insacca con l’aiuto del palo.

Cade ancora in casa la Samb, che perde 2-0 contro il Trastevere. Il Riviera delle Palme resta stregato per i rossoblù (1 solo punto su 4 gare casalinghe), che vengono contestati dai tifosi e scivolano a -1 dalla zona play-out. La cura Prosperi per ora non porta frutti. I laziali passano con un gol per tempo, mentre la Samb spreca un calcio di rigore e nel finale Cardella si fa espellere per doppia ammonizione.

Non va oltre il pari l’Alma Juventus Fano di mister Mosconi, in casa contro il fanalino di coda Termoli. Parte bene la formazione granata che va in vantaggio al 23’ con un’autorete di Sicignano, pareggiano i molisani tre minuti dopo con una punizione di Carnevali che beffa un incerto Bizzini. Nella ripresa la squadra di casa, decimata dagli infortuni, non riesce a trovare il guizzo vincente. E nel finale entrambe le squadre restano in dieci per le espulsioni di Schiaroli e Corcione.