Calciomercato, tutti i passaggi delle quattro marchigiane di serie C

ANCONA – S’è chiuso ieri sera 1 febbraio il calciomercato invernale cominciato il 2 gennaio scorso: di seguito la situazione delle quattro marchigiane tra ingressi e uscite dopo un mese di trattative che si sono concluse ieri alle 20 all’Hotel Sheraton di Milano.

Ancona ingressi: Mondonico (dal Renate), Prezioso (dal Potenza), Moretti (dal Brindisi), Giampaolo (dalla Recanatese), Vogiatzis (dal Giugliano)

Ancona uscite: Dutu (alla Virtus Francavilla), Kristoffersen (alla Pro Sesto), Gavioli (al Monterosi), Mattioli (all’Arzignano Valchiampo), Peli (al Pontedera), Nador (alla Spal)

Fermana ingressi: Marcandella (dalla Vis Pesaro), Petrelli (dal Genoa), Condello (dalla Pro Vercelli), Fiumanò (dalla Pro Vercelli), Niang (dalla Pro Vercelli), Petrungaro (dalla Pro Sesto), Malaccari (dal Brindisi), De Santis (dal Taranto), Heinz (dal Sudtirol), Giovinco (dalla Virtus Francavilla), Sorrentino (dal Giugliano), Carosso (Pro Vercelli)

Fermana uscite: Gasbarro (risoluzione), Diouane (risoluzione), Calderoni (al Brindisi), Biral (all’Inter, fine prestito), Grassi (al Brindisi), Montini (risoluzione), Curatolo (all’Inter, fine prestito), Pinzi (Pro Vercelli), Fiumanò (Pro Vercelli)

Recanatese ingressi: Pelamatti (dalla Torres), Ahmetaj (dal Bari), Shiba (dal Sudtirol), Guidobaldi (dalla Fiorentina), Raimo (dalla Carrarese), Mazia (dal Bologna), Fiorini (dalla Fiorentina), Rizzo (dalla Turris), Allievi (dal Rimini)

Recanatese uscite: Senigagliesi (risoluzione), Giampaolo (all’Ancona), Ricci (alla Turris), Quaquarelli (al Rimini)

Vis Pesaro ingressi: Molina (dal Mori Santo Stefano), Neri (svincolato), Obi (svincolato), Nicastro (dal Pontedera), Castigliani (dalla Carrarese), Pecile (dal Venezia)

Vis Pesaro uscite: Sylla (al Perugia), Cusumano (all’ Alessandria), Marcandella (alla Fermana), Farroni (all’Alessandria), Zoia (alla Ternana)

Oggi, venerdì 2 febbraio, si torna in campo con la quinta giornata del girone di ritorno, quella che proprio nella giornata odierna vede in programma l’anticipo tra Vis Pesaro e Gubbio in programma alle 20.45: per la squadra di Banchieri un test estremamente severo ma anche un’occasione per allungare ulteriormente la striscia positiva che contraddistingue gli ultimi due mesi dei biancorossi. Domani, sabato 3 febbraio, in campo l’Ancona al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen alle 16.15 e la Fermana all’Orogel Stadium di Cesena in notturna alle 20.45. Due partite estremamente delicate: l’Ancona deve risollevarsi dal ko interno con il Cesena e farlo contro una squadra che è in salute e lo ha dimostrato nelle ultime sei partite in cui ha raccolto tre vittorie e altrettanti pareggi. Testacoda in Romagna dove i canarini di Protti cercano un risultato improbabile ma sempre possibile contro la capolista che viaggia a gran velocità verso la promozione diretta in serie B. Domenica 4 febbraio, infine, la Recanatese affronta al Tubaldi alle 18.30 il Pontedera, alla squadra di Pagliari, un punto nelle ultime sei, serve un risultato utile, dall’altra parte un avversario che viene da due sconfitte consecutive.

Serie C girone B, in campo oggi, venerdì 02 febbraio: Vis Pesaro-Gubbio (ore 20.45). Domani, sabato 03 febbraio: Juventus Next Gen-Ancona (ore 16.15), Perugia-Rimini (ore 18.30), Cesena-Fermana (ore 20.45), Pescara-Pineto (ore 20.45). Domenica 04 febbraio: Torres-Sestri (ore 14.00), Carrarese-Olbia (ore 16.15), Arezzo-Virtus Entella (ore 18.30), Lucchese-Spal (ore 18.30), Recanatese-Pontedera (ore 18.30). Classifica: Cesena punti 56; Torres 50; Perugia 42; Carrarese 39; Pescara 38; Gubbio 37; Pontedera 35; Virtus Entella 30; Pineto e Arezzo 29; Rimini 28; Lucchese e Juventus Next Gen 27; Vis Pesaro e Ancona 25; Recanatese 24; Sestri 22; Spal 21; Olbia 20; Fermana 17.