Calciomercato: Fall al Porto d’Ascoli? Al Fano arriva Ravanelli junior

Ultimi colpi di calciomercato in serie D: Ameth Fall potrebbe restare a San Benedetto del Tronto, ma con la casacca orange del Porto d’Ascoli. L’ex attaccante della Samb, dopo il clamoroso addio alla squadra rossoblu, avrebbe incontrato il patron dei portuali Vittorio Massi per siglare l’accordo. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo. Decisiva la volontà del giocatore, nonostante il recente episodio di aggressione subito in un locale della Riviera.

Intanto la Sambenedettese è partita per il ritiro di Sarnano, dove mercoledì alle ore 18 scenderà in campo contro la formazione locale per il primo test della stagione. Mentre sabato 13 agosto, al Polisportivo di Civitanova Marche, i rossoblù parteciperanno a un triangolare amichevole con Rimini e Civitanovese.



Si muove sul mercato anche l’Alma Juventus Fano targata Andrea Mosconi, che ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Ravanelli, figlio di Maurizio “Silver Fox” ex attaccante – tra le altre – di Juventus e Lazio. Mattia, difensore granitico (197 cm) classe ’99, ha già avuto un’esperienza nelle Marche in serie D con la maglia del Porto Sant’Elpidio.



Il Montergiorgio rompe gli indugi e si tuffa prepotentemente nel calciomercato. Dopo aver annunciato il ritorno in panchina di mister De Angelis (sette anni dopo la prima esperienza in rossoblù), il ds Zeno Cesetti si è messo subito al lavoro per consegnare al tecnico una squadra molto rinnovata, giovane ma competitiva, in grado di affrontare al meglio la quinta stagione consecutiva in serie D. In attacco sono arrivati il classe 2002 Mattia Pampano, Nicolas Rango (centrocampista offensivo che può giocare da seconda punta) e l’italo-ghanese James Tenkorang (classe 2000), punta centrale gemello di Joshua, ex Campobasso. A centrocampo è arrivato il classe 2000 Edoardo Monza, proveniente dalla Vastese, dove ha collezionato 25 presenze e tre reti. A difendere i pali ci sarà ancora Lorenzo Forconesi, classe 2003.

Il Tolentino, in attesa di qualche altro colpo di calciomercato, inizierà la preparazione pre-campionato lunedì 25 luglio al “Della Vittoria”. Il nuovo allenatore Maurizio Mattoni inizierà a lavorare con una squadra per ora in gran parte da “millennials”. Fissati i primi due test amichevoli: il 30 luglio partita in famiglia (Tolentino A – Tolentino B) e 6 agosto Tolentino – Cluentina, entrambe allo stadio “Della Vittoria”.