Maceratese, c’è Simone Telloni come regalo per mister Nocera

Il jolly classe '99 con un passato nella Jesina e nell'Aprilia, è stato ufficializzato dalla società biancorossa. Intanto, per quel che concerne i giovani, il '05 Cappelletti selezionato in rappresentativa regionale U15

MACERATA- Non è iniziata nel modo giusto l’avventura di Francesco Nocera sulla panchina della Maceratese. L’ex tecnico dell’Anconitana, chiamato a sostituire l’ex tecnico Marinelli, ha esordito con una sconfitta in casa dell’Aurora Treia che ha rallentato la marcia della “Rata” nelle posizioni di alta classifica. In attesa di recuperare qualche acciaccato, con la sfida casalinga di domenica con il Corridonia sullo sfondo, la società ha ufficializzato un innesto di spessore all’interno della rosa.

Si tratta del jolly classe ’99 Simone Telloni. Con un passato nelle giovanili del Lanciano e del Racing Roma, Telloni lo scorso anno ha indossato la casacca dell’Aprilia (Serie D) mentre, in questa stagione, ha militato nella prima parte con la Jesina (D). Può ricoprire il ruolo di centrale, terzino e centrocampista all’occorrenza rappresentando un rinforzo di grande qualità e quantità per mister Nocera.

Intanto, per quel che concerne il settore giovanile maceratese, il baby ’05 Riccardo Cappelletti è stato selezionato nella rappresentativa regionale under15 agli ordini del CT Massimo Palanca. Oggi pomeriggio, a Civitanova, i calciatori selezionati disputeranno un’amichevole contro la Civitanovese Academy.