Calcio: nel weekend di Serie C impresa Ancona, pari Vis e Recanatese. Stop Fermana

I risultati della 26^ giornata del Girone B della Serie C: per le marchigiane una vittoria, una sconfitta e due pareggi

Arrivano altri tre risultati utili per le marchigiane nel weekend della 26° giornata del Girone B di Serie C di calcio: l’Ancona continua a sorprendere, vincendo stavolta contro la capolista Reggiana e consolidando il suo quarto posto in classifica. Pari per Recanatese e Vis Pesaro contro Imolese e San Donato Tavarnelle, sconfitta per la Fermana contro la Virtus Entella.

E’ un’impresa quella dell’Ancona, che al Del Conero, nel match di cartello del weekend, ha battuto 2-1 la capolista Reggiana con una doppietta del solito Melchiorri. A sbloccarla in realtà è l’ospite Hristov al 9′, poi sempre il neo bomber biancorosso impatta dal dischetto al 18′ e la vince ad inizio ripresa. E’ una vittoria che spinge l’Ancona ancora più in alto in classifica e che chiude un meraviglioso sabato pomeriggio colorato da più di 5000 presenze allo stadio.

La Recanatese impatta senza reti contro l’Imolese in casa recriminando per la sfortuna di non essere riuscita a capitalizzare le diverse chance, mentre la Vis Pesaro risponde all’iniziale vantaggio del San Donato Tavarnelle (Marzierli 3′ pt) con Di Paola (16′ pt).

La Fermana invece si ferma nel difficile match contro la Virtus Entella perdendo 2-0, doppietta di Morosini al 31′ st e a tempo ormai scaduto nel secondo tempo.