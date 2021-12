Calcio, la Vis Pesaro torna vincere. Olbia ko 1-0

Vis Pesaro momentaneamente settima in classifica con 23 punti dopo la bella vittoria casalinga contro Olbia

PESARO- La Vis Pesaro ritrova i 3 punti in una gara dal valore preziosissimo. Nel lunch match della domenica allo Stadio Benelli la formazione di mister Marco Banchini batte di misura l’Olbia con una rete nel finale di Cannavò.

Dopo un primo tempo a reti inviolate ed in perfetto equilibrio la rete che vale i 3 punti arriva al minuto 82. Contropiede biancorosso, grande falcata dell’ottimo Marcandella fino alla trequarti, il giovane centrocampista lancia la palla sulla corsa di Cannavò, l’attaccante intercetta la sfera ed entra in piena area avversaria col difensore ormai superato e alle spalle, il 10 biancorosso piazza il tiro rasoterra a due passi dal portiere e mette la palla in rete.

Con la vittoria di oggi la Vis sale al settimo posto in classifica con 23 punti ed è in piena zona playoff. Ora da qui alla sosta natalizia la formazione pesarese avrà ancora tre partite da giocare di cui due davanti al pubblico amico.