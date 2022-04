Calcio, la Vis Pesaro ritrova il sorriso. 2-0 al Montevarchi

PESARO- Fa festa la Vis Pesaro in una domenica pomeriggio fredda e soleggiata allo Stadio Benelli. Dopo tre sconfitte consecutive la formazione biancorossa ritrova la gioia dei tre punti e lo fa con una bella prestazione ed una vittoria importante contro il Montevarchi. Gara ben controllata dai padroni di casa di fronte a un Montevarchi quasi mai seriamente pericoloso a parte qualche lampo del solo Jallow.

La Vis Pesaro trova il vantaggio al 16° minuto del primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cannavò. De Respinis viene atterrato dal portiere del Montevarchi e l’arbitro concede giustamente il tiro dagli undici metri dove l’attaccante della Vis non sbaglia e fa 1-0. Ad inizio ripresa, dopo una occasione subito importante per gli ospiti dopo nemmeno un minuto la Vis chiude i conti al terzo minuto del secondo tempo. Rete meravigliosa ancora un volta di Cannavò che piazza un tiro vincente e difficilissimo da posizione defilata in area avversaria e sigla la sua doppietta personale.

Con il successo di oggi pomeriggio la Vis Pesaro sale a quota 44 punti in classifica e si riprende l’ottavo posto. A tre giornate dal termine del campionato e quindi della stagione regolare, la situazione attuale vede i Pesaresi a +2 dal Pontedera (attualmente 11° e fuori dai playoff). Nono posto per Lucchese sempre con gli stessi punti della Vis e decimo posto occupato dalla Carrarese con 42. Non ancora fuori dalla corsa il Teramo, dodicesimo in classifica con 41 punti. Leggermente più staccate Siena e Olbia con 39 punti. Resta a 38 il Montevarchi.