Vis Pesaro, esordio casalingo con vittoria: sconfitto il Fiorenzuola

Esordio positivo per i biancorossi che battono gli emiliani 1-0. Per la Vis Pesaro sono 4 i punti conquistati nelle prime due partite

PESARO- Esordio casalingo con vittoria per la Vis Pesaro che trova (di misura) i tre punti contro il Fiorenzuola. Per la squadra allenata da Sassarini, dopo il pareggio alla prima giornata in casa della Recanatese, sono 4 i punti conquistati nelle prime due partite di campionato e una classifica che parte quindi con il piede giusto.

A decidere la gara con il Fiorenzuola è una rete di Fedato nel secondo tempo. Primo tempo ricco di emozioni con occasioni su occasioni da entrambe le parti anche se le più clamorose sono per la Vis Pesaro. Una su tutte il rigore sbagliato da Cannavò al 19° del primo tempo che ha permesso così alle squadre di andare a riposo sullo 0-0.

Il gol della Vis arriva al quinto minuti della ripresa. Bella azione offensiva dei biancorossi con palla filtrante del giovane Aucelli in area per Fedato dove il calciatore vissino è bravo a smarcarsi in corsa e piazzare la palla in rete.

Vis che ha oggi espresso un buon gioco e ha dato continuità di risultato. Ora subito testa alla prossima partita visto che mercoledì c’è il turno infrasettimanale e la formazione biancorossa andrà in direzione Sardegna per giocare contro l’Olbia.