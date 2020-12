Calcio, per la Vis Pesaro vietato sbagliare contro l’Arezzo

Una sedicesima giornata che in casa Vis Pesaro prevede l’incontro allo Stadio Benelli contro l’Arezzo ultimo in classifica del Girone B di Serie C. I toscani in settimana hanno giocato contro i cugini della Vis, l’Alma Juventus Fano, pareggiando 1-1 nel recupero infrasettimanale della giornata che era stata rinviata a causa del Covid dopo la richiesta proprio degli aretini.

La Vis dopo la vittoria in trasferta e in rimonta contro l’Imolese vuole dare una prima accelerata alla sua stagione e provare a vincere la seconda partita consecutiva. L’avversario sulla carta non è dei migliori. L’Arezzo come detto è ultimo in classifica con soli 8 punti ma proprio per questo arriverà a Pesaro con voglia di fare punti per rimediare alla propria posizione. La Vis dal suo canto è ad un solo punto in più dalla zona playout occupata dalla Fermana e una vittoria potrebbe voler dire una boccata d’ossigeno prima dell’ultima giornata pre natalizia della prossima settimana in cui sfiderà proprio i canarini nel derby marchigiano.

I biancorossi difficilmente avranno a disposizione Flavio Lazzari domenica. Il Man of the match di Imola (doppietta per lui) ha accusato problemi muscolari in settimana anche se gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni. Difficile anche vedere in campo l’attaccante Ettore Marchi. L’ex Monza e Juve U23 non è ancora al meglio e Di Donato potrebbero scegliere di non rischiarlo e provare a farlo giocare a Fermo. Discorso diverso quello per i centrocampisti Tessiore ed Ejjaki che sono a disposizione per scendere in campo regolarmente.