Calcio, per la Vis Pesaro c’è la Torres

PESARO – Nel freddo dello Stadio Benelli di Pesaro (prevista una temperatura vicina agli zero gradi questa sera, 31 gennaio) la Vis Pesaro ospita nel turno infrasettimanale la Torres. Vis che ritorna quindi a giocare davanti al pubblico amico dopo che 9 giorni fa si era vista rinviare la partita a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco dopo le forti piogge che avevano colpito la città pesarese.

Dopo tre risultati utili consecutivi la squadra di Oscar Brevi vuole continuare il trend positivo che ha visto i suoi ragazzi riguadagnare punti in classifica oltre che quella fiducia che si era praticamente persa negli ultimi mesi del 2022. Il tecnico dei biancorossi ha ribadito ancora una volta come la sua squadra «non deve abbassarsi troppo per non concedere spazi vitali agli avversari» perché la formazione sarda è una compagine pericolosa e visto che a separare le due squadre ci sono 5 punti in favore della Torres (Vis con una partita in meno) la posta in palio vale molto anche in chiave classica.

Brevi ha confermato che potrebbero esserci delle rotazioni nell’undici iniziale vista la partita giocata ad Ancona 72 ore prima, sottolineando però come scenderanno in campo quelli che stanno meglio sia fisicamente che mentalmente.

Piccola nota. Torres molto bene in questo campionato in trasferta. Su 28 punti totali, ben 17 di questi sono arrivati fuori dalle mura amiche.