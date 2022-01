Un mese. Tanto è passato dall’ultima partita della Vis Pesaro. Era esattamente il 22 dicembre quando la squadra biancorossa batteva il Siena 2-1 allo Stadio Benelli davanti al tripudio del pubblico pesarese, un pubblico che domani ritroverà la sua amata squadra nella sfida in programma alle ore 14:30 contro il Teramo.

Alla vigilia della sfida contro la formazione abruzzese ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Vis Marco Banchini che ha presentato la sfida che attende la sua squadra. «Dall’ultima partita è passato un mese esatto ed è stato un peccato non aver potuto sfruttare il trend positivo in cui ci aveva lanciato la vittoria contro il Siena – ha detto Banchini – nonostante tutto abbiamo trascorso questa pausa con un umore alto e un modo positivo che cercheremo subito di riproporre domenica in campo».

Teramo però avversario da non sottovalutare. «Giocheremo contro una squadra che ha qualità e buone individualità – ha affermato l’allenatore biancorosso – hanno fatto operazioni durante queste prime settimane di calciomercato e hanno giocatori offensivi che sanno come farti male. All’andata ottenemmo una grande vittoria ma domani mi aspetto una battagli in campo» ha concluso Banchini.