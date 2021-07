Calcio, in casa Vis ecco Tonso e Lombardi

PESARO- Due nuovi arrivi in casa Vis Pesaro. Il primo è quello riguardante l’attaccante Martin Tonso (ancora manca l’ufficialità) mentre il secondo riguarda l’arrivo ufficiale in prestito di Luca Lombardi.

Martin Tonso, classe ’89, è praticamente a un passo dal vestire la maglia della Vis Pesaro. Impiegato di solito come trequartista, nel curriculum vanta cinque stagioni con la maglia del Newell’s Old Boys, storico club argentino con cui ha collezionato 127 presenze e 8 gol, oltre a 11 presenze in Copa Libertadores. Nel 2016 si è trasferito in Cile, al Colo Colo, squadra con cui ha totalizzato 13 gettoni e 4 reti che hanno contribuito alla vittoria del campionato. Nello stesso anno si è accasato in Grecia, all’Atromitos (8 reti). Poi il passaggio all’Asteras Tripolis (8 reti) e Aris Salonicco (21 presenze).

Luca Lombardi invece arriva in prestito dal Monza. Classe 2002, Lombardi è un centrocampista centrale, molto tecnico, ed è considerato uno dei giovani più interessanti di questa Lega Pro. In totale, nonostante compirà 19 anni solamente a dicembre, ha totalizzato già 24 presenze tra Serie D (22) e C (2).