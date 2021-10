Calcio, la Vis Pesaro sfida la Fermana nel derby marchigiano

Primo derby stagionale per la Vis Pesaro che domani al Benelli scenderà in campo contro la Fermana dell'ex Riolfo

PESARO- Sarà un sabato pomeriggio acceso con il derby tra Vis Pesaro e Fermana (ore 17:30). In casa pesarese la parola d’ordine è quella di trovare i tre punti davanti ai propri tifosi e proseguire sulla buona strada dopo il pari di Viterbo che per soli pochi secondi non si è trasformato in una vittoria.

L’allenatore della Vis Marco Banchini, seppur da pochi mesi alla guida della squadra pesarese, ha subito capito l’importanza di una partita come questa. «Vivendo la realtà quotidiana della città riesco a capire che è una sfida molto sentita e noi faremo il massimo per dare una gioia ai nostri tifosi – ha detto l’allenatore vissino – la vittoria in casa è molto importante ed è così che noi dobbiamo costruire il nostro percorso».

La Fermana martedì (28 settembre) ha nel frattempo vinto la sua prima partita in campionato con la vittoria per 2-0 sul Grosseto ma Banchini pensa in casa sua. «Non guardo agli avversari ma devo pensare solamente alla Vis. Essendo un derby è una partita importante ma non faccio promesse, ma abbiamo degli obiettivi» ha concluso Banchini.