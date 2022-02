Calcio, Vis Pesaro in Romagna: sfida al Cesena

Cesena terzo in classifica che ospita la formazione pesarese settima con 35 punti. Nel 2022 in tre trasferte 7 punti conquistati dalla Vis

PESARO – La vittoria nel turno infrasettimanale contro la Lucchese, la prima davanti al pubblico amico del 2022, ha portato ancora più entusiasmo nell’ambiente Vis Pesaro che ora, con un settimo posto sempre più consolidato, non vede più i playoff come un sogno ma come un obiettivo alla portata da qui al termine della stagione.

Alla vigilia della sfida di domani, in cui la squadra biancorossa sarà di scena in trasferta nella vicina Cesena, l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha presentato la prossima partita che spetta ai suoi ragazzi. «Affronteremo una squadra a cui piace tenere palla e quindi dobbiamo cercare di dominarli facendo noi maggiore possesso – ha detto Banchini – vogliamo essere più propositivi e la classifica ci permette ora di rischiare qualcosa maggiormente anche se è sempre più facile dirlo e difficile farlo soprattutto quando affronti una squadra forte come il Cesena».

Su una cosa l’allenatore della Vis Pesaro è certo. «Mi aspetto una continuità di atteggiamento e di prestazione. Non parlo di risultati perché stiamo sempre tenendo la stessa media – ha ribadito Banchini – ma quando giochi ogni tre giorni non è facile però se ambisci a diventare una grande squadra è questa la differenza che fa tutto».