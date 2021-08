Calcio, la Vis parte male. Il Siena vince 3-0

SIENA- Un esordio da dimenticare il più presto possibile. Parte male il campionato della Vis Pesaro targata Banchini che in Toscana, sul campo del Siena, cade per tre reti a zero. La formazione di casa si porta in vantaggio dopo nemmeno due minuti e la partita per la squadra allenata da Alberto Gilardino si mette subito in discesa. Dopo un batti e ribatti nell’area di rigore della Vis Pesaro, la sfera carambola sui piedi di Cardoselli che spiazza Farroni e fa 1-0.

Il raddoppio senese arriva al 22esimo del primo tempo. Lancio dalle retrovie per Guberti che crossa in area dalla sinistra, Gavazzi spazza ma colpisce Cardoselli, favorendo Varela nel rimpallo. Dopo un dribbling l’attaccante senese si trova solo davanti a Farroni e realizza la rete del 2-0. Il primo tempo orribile della Vis diventa ancora peggiore quando al 38° il capitano Gavazzi si fa espellere per doppia ammonizione dopo un fallo a campo aperto su Guberti.

Il sigillo del Siena arriva al 60esimo del secondo tempo. Altro errore gravissimo della difesa pesarese (con un passaggio sbagliato di Coppola), palla intercettata da Varela, con l’attaccante che entra in area molto facilmente e trova il gol del definitivo 3-0.

La stagione 2021/2022 della Vis Pesaro inizia quindi con una sconfitta fuori casa. Domenica la prima sfida casalinga al “Benelli” alle 17:30 contro il Pontedera.