Calcio, la Vis Pesaro cade in casa contro la Pistoiese

Biancorossi ko in casa contro la formazione toscana. Non arriva il secondo successo consecutivo

Una Vis spenta nell’anticipo del sabato perde in casa contro la Pistoiese per 0-2. Brutta partita allo Stadio “Benelli” con pochissime occasioni da entrambe le parti.

La formazione toscana allenata da Sassarini va in vantaggio dopo soli 3 minuti con Sottini (è il 4° gol che la Vis Pesaro prende nei primi 10 minuti su cinque partite di campionato giocate finora), Vis che ha l’occasione poi per accorciare le distanze e riaprire la partita con il rigore al 30° battuto da Cannavò e respinto dal portiere avversario. Secondo gol degli ospiti con Pinzauti in pieno recupero al 47° per un’altra dormita difensiva dei pesaresi.

A un primo tempo almeno un po’ movimentato segue un secondo tempo apatico con praticamente quasi nulla meritevole di nota. Da segnalare la prestazione positiva del subentrato De Respinis, bell’atteggiamento del numero 9 biancorosso entrato in partita molto determinato e volenteroso.