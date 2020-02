Calcio, Vis contro il Vicenza per reagire. Presentato Bismark Ngissah

Mancano pochi giorni alla partita di domenica tra Vis Pesaro e Vicenza. Dopo la sonora sconfitta di Padova (4-0), per gli uomini di Simone Pavan questa è stata una settimana di lavoro ancora più duro rispetto a quelle precedenti, visto che non è mai semplice ricominciare dopo una brutta prestazione. Domenica, alle ore 15, arriverà al Benelli il Vicenza capolista e molto vicino ad una promozione diretta in Serie B. Una sfida molto difficile ma alquanto stimolante.

Pavan potrà contare però su qualche recupero dall’infermeria. Si sono allenati a parte il centrocampista Rubbo e gli attaccanti De Feo e Pannitteri. Questi ultimi due con tutta probabilità saranno della partita domenica. Sicure le assenze di Gianola, Lazzari e Benedetti. Sulla strada della guarigione anche Botta, che potrebbe forse rientrare fra i convocati nella prossima gara contro la Triestina.

Intanto, l’ultimo colpo di mercato in casa Vis si chiama Bismark Ngissah, che si è presentato a stampa e tifosi. “Arrivo a Pesaro molto arrabbiato con me stesso – racconta – per non essere riuscito a dimostrare quanto davvero valgo nella mia esperienza a Imola. Gli attaccanti se non segnano sono considerati non forti, io so di avere tutte le carte in regola per giocarmela in questa categoria e voglio dimostrarlo. La Vis Pesaro è per me una grande opportunità”