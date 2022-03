Calcio, la Vis Pesaro ritrova i tre punti. Grosseto ko 2-1

PESARO- La Vis Pesaro dimentica Gubbio e ritrova subito i tre punti nella partita interna contro il Grosseto sempre più ultimo in classifica di questo girone B. Una vittoria di fondamentale importanza per la formazione di mister Banchini che complice i risultati positivi dagli altri campi sale di ben tre posizioni in classifica portandosi all’ottavo posto con 41 punti.

Una partita che però per la Vis era iniziata nel peggiore dei modi, ovvero con un vantaggio del Grosseto nei primi minuti di gioco quando al 18esimo del primo tempo Capanni ha portato in vantaggio la formazione toscana superando Farroni. Con il pareggio biancorosso di Martin Tonso al 26° la partita cambia totalmente. Cannavò piazza di prima un assist perfetto per Tonso che in corsa arriva sulla palla ed entra in area avversaria, si accentra e la mette in rete.

Secondo tempo più equilibrato anche se nei primi 15 minuti è la Vis a fare la gara. Al 68° rigore arriva un calcio di rigore per il Grosseto. Dal dischetto per la formazione toscana si presenta Cretella che manda la palla in pieno sulla traversa. Al 69° per la Vis entra in campo Marcandella e il giovane centrocampista si ripete ancora una volta nel lasciare il segno da subentrato in una gara, prima con un gran tiro al 76° poi ottenendo il rigore che decide la partita all’86°. Cannavò va sul dischetto, spiazza il portiere e regala alla Vis 3 punti fondamentali.