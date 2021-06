Calcio, la Vis Pesaro punta al portiere Valentini

Alla Vis piace il portiere in uscita dalla Triestina ma attenzione alla concorrenza del Lecco molto interessata ad Alex Valentini

PESARO- Si continua a parlare di calcio mercato in casa Vis Pesaro e come annunciato diverse settimane fa la formazione pesarese è sempre alla ricerca di un portiere al quale affidare le chiavi della difesa. In queste ultime ore il nome caldo che circola è quello di Alex Valentini.

Valentini è attualmente in scadenza di contratto con la Triestina e il suo futuro, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lontano da Trieste. Su di lui è forte l’interesse della Vis Pesaro ma anche del Lecco che è allo stesso tempo alla ricerca di un nuovo numero uno.

Nativo di Reggio Emilia, Valentini ha 33 anni e nell’ultima stagione si è diviso tra Alessandria e Trieste giocando però solamente due partite, mentre nella stagione 19/20, con l’Alessandria aveva difeso la porta per ben 27 occasioni. In passato per lui presenze con Vicenza, Lugano, Pro Vercelli, Spezia e Pro Sesto.