La prima settimana di allenamento in casa Vis Pesaro è arrivata alla sua conclusione con la notizia che tutti attendevano. I risultati del primo giro di tamponi a cui si sono sottoposti giocatori e membri dello staff tecnico e dirigenziale ha evidenziato come tutti gli esiti sono risultati negativi.

Anche nella prossima settimana la squadra continuerà con un lavoro differenziato che prevede allenamenti sia in palestra per quanto riguarda la parte fisica che sul campo, allo Stadio Tonino Benelli, per il consueto lavoro con la palla e di proseguo di preparazione atletica.

Non solo però questioni di campo. Nel corso di questa settimana si è “celebrato” il primo anno di presidenza da parte di Mauro Bosco alla guida della Vis Pesaro. Era infatti il 7 agosto 2019 quando l’imprenditore classe 1978 ha deciso di prendere le redini della società biancorossa. Un anno esatto dal giorno che ha portato alla cessione del 51% delle quote della società a Bosco con il passaggio di testimone, per ora parziale, da parte di Marco Ferri, rimasto copresidente della Vis Pesaro con il 49% delle quote azionarie.

“Il bilancio ad oggi è estremamente positivo – ha dichiarato Bosco al suo primo anno da Presidente – è la mia prima esperienza nel mondo calcistico, è stato un anno di arricchimento. Da quando mi sono insediato ho sempre portato avanti due aspetti: il capitale umano e le infrastrutture. E abbiamo fatto passi da gigante in questo”.