Calcio Vis Pesaro, più di un ipotesi l’addio di Banchini

L'allenatore che ha guidato la Vis in questa stagione potrebbe non essere confermato dalla società biancorossa che valuta nuovi candidati

Dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo ma aver perso con un roboante 4-0 l’ultima partita della stagione contro l’Ancona-Matelica valida per l’accesso ai playoff, dopo alcune settimane di pausa è il momento in casa Vis Pesaro di iniziare a pensare al futuro e programmare l’estate che verrà. Il primo tassello da cui partire sarà sicuramente quello della guida tecnica. Nonostante i risultati ottenuti la dirigenza biancorossa, con a capo il presidente Mauro Bosco non è mai stata convinta al 100% dal gioco espresso dalla Vis targata Marco Banchini e in questi ultimi giorni la possibilità di una separazione tra l’allenatore e la squadra pesarese è diventata un’ipotesi sempre più probabile.

In caso di addio di Banchini un nome caldo e che piace molto alla società biancorossa è quello di Bigica, attualmente allenatore della primavera del Sassuolo. Oltre alla carriera da giocatore (Bari, Fiorentina, Napoli, Salernitana, Mantova e Nocerina) da allenatore, dopo l’esperienza nelle giovanili del Novara e nei dilettanti e come osservatore delle giovanili della nazionale italiana, nel 2014 ha allenato gli allievi nazionali dell’Empoli (finale scudetto persa con la Roma) e nel 2016 è stato ct della Nazionale italiana Under 17, per poi passare alla Fiorentina Primavera dove, nella stagione 2017-2018, ha conquistato due finali (Viareggio cup e scudetto), entrambe perse contro l’Inter primavera. Si è rifatto l’anno dopo conquistando con la formazione Viola la Coppa Italia Primavera grazie alla vittoria in finale ai danni del Torino. Dal 2020 appunto come detto in precedenza è l’allenatore della Primavera del Sassuolo.

Si ricorda che Banchini ha un contratto con la Vis Pesaro anche per la stagione 2022/2023 ma la scelta sull’allenatore sarà la prima importante mossa per poi prepararsi al meglio alla sessione di mercato estiva in cui verrà costruita la nuova squadra.