Calcio, la Vis Pesaro ospita la Pistoiese

Sabato pomeriggio di fuoco allo Stadio Benelli di Pesaro con la Vis che domani ospita la Pistoiese. Alle ore 17:30 i toscani allenati dall’ex David Sassarini saranno gli avversari della squadra di mister Banchini che cerca il quarto risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila dopo il successo di Teramo.

«Questa partita vale tantissimo – ha detto Banchini – e il mio compito è quello di far recepire il messaggio a tutti i miei ragazzi. Martedì andremo a Viterbo e sabato prossimo ospiteremo la Fermana ma ad oggi conta solo la sfida di domani. Ogni scelta sarà indirizzata in funzione soltanto della sfida contro la formazione toscana».

In casa Vis Pesaro sicuro assente ancora una volta sarà Martin Tonso che sta lentamente recuperando dall’operazione facciale subita. Non solo l’argentino però. Per i biancorossi non saranno del match nemmeno Marcandella, out per problemi muscolari, oltre a Besea e Di Sabatino.

Non solo Sassarini tra gli ex della sfida, visto che nella Pistoiese da questa stagione milita anche il capitano dello scorso campionato della Vis Pesaro Mattia Gennari che domani tornerà al Benelli da avversario.