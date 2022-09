Calcio, Vis Pesaro oggi in trasferta contro il Pontedera

Il buona avvio stagionale (2 vittorie e 1 pareggio) non deve far rilassare la Vis Pesaro che oggi cerca continuità contro il Pontedera

Dopo un avvio di campionato più che positivo per la Vis Pesaro, con i biancorossi capaci di raccogliere ben 7 punti nelle prime tre partite stagionali, oggi per la squadra allenata da David Sassarini arriva un nuovo importante impegno in trasferta contro il Pontedera. In questo avvio la Vis, ha dimostrato grande compattezza di squadra, visto che in 3 partite non ha mai subito gol e ha sempre conquistato le sue due vittorie con il risultato di 1-0.

Sassarini però resta cauto nonostante questo buon avvio ed è solo concentrato sui suoi prossimi avversari. «Il Pontedera è una squadra molto ben organizzata che sa costruire dal basso e con giocatori di qualità e personalità – ha detto l’allenatore biancorosso – per questo noi dovremo essere molto attenti e rispettosi, fare la nostra partita e proporre la nostra idea di gioco».

Una Vis che come ha spesso ribadito il tecnico ha mostrato di avere grande “sentimento“. «Da quando siamo partiti per il ritiro la squadra si allena con grande dedizione – ha ribadito Sassarini – noi sappiamo di avere ancora ampi margini di miglioramento e che siamo solamente all’inizio di una lunga stagione. Sappiamo perfettamente che non ci deve cambiare il morale in caso di una vittoria o di una sconfitta ma che dobbiamo rimanere concentrati indipendentemente dal risultato».