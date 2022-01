Calcio, Vis Pesaro domani a Pistoia in cerca di riscatto

Biancorossi in trasferta in terra Toscana dopo la delusione del ko di sette giorni fa contro il Teramo. Vis con alcune assenze importanti in rosa

La cocente sconfitta di sabato scorso davanti al proprio pubblico contro il Teramo nella prima partita ufficiale del 2022 è stata un duro colpo da accettare in casa Vis Pesaro. La squadra biancorossa non è riuscita a riaprire la partita dopo le due reti di scarto e a chiuso la gara senza nemmeno trovare il gol in casa.

Alla vigilia della prossima trasferta di Pistoia, dove la Vis giocherà sul campo della Pistoiese, l’allenatore biancorosso Marco Banchini ha parlato su ciò che vuole vedere dalla sua squadra. «Dobbiamo spremere tutte le energie a disposizione per fare una grande seconda parte di stagione – ha detto Banchini – la partita contro il Teramo non ci è piaciuta e aver perso, oltre ad averlo fatto in casa, è stato ancora peggio».

Una settimana diversa quella appena trascorsa. «La scorsa settimana è stata colpa mia a non aver alzato l’attenzione dei ragazzi e questa volta abbiamo affrontato il lavoro in maniera differente – ha ammesso l’allenatore della Vis Pesaro – dovremmo fare a meno di Tonso, Piccinini, Manetta e Cusumano, oltre al nostro portiere Farroni che non sta bene e al suo posto giocherà Campani».

Calcio d’inizio tra Pistoiese e Vis Pesaro in programma domani alle ore 14:30.