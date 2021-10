Calcio: la Vis Pesaro fa suo il derby: Fermana battuta

La prima vittoria davanti ai propri tifosi. La seconda in campionato dopo quella avvenuta a Teramo. La Vis Pesaro, nell’anticipo del sabato pomeriggio, batte 2-0 la Fermana dell’ex Giancarlo Riolfo ottenendo il primo successo al Benelli della sua stagione.

Per la formazione biancorossa allenata da Marco Banchini, a decidere la sfida sono due reti, una per tempo. A portare in vantaggio la Vis ci ha pensato De Respinis quando all’11’ del primo tempo ha realizzato trasformandolo un calcio di rigore, procurato da Saccani. Il raddoppio biancorosso arriva nella ripresa al minuto 62. Incursione di Coppola in area, diagonale destro che colpisce il palo ma arriva il tap-in vincente di Gucci a firmare il raddoppio che vale il sigillo definitivo.

Balzo in avanti importante in classifica per la Vis che ora con i tre punti sale a quota 9, momentaneamente al decimo posto. Resta invece ferma a quota 4 la Fermana, che ora è in piena zona playout al diciottesimo posto.

VIS PESARO – FERMANA 2-0

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano (21’ st Rubin); Piccinini (29’ st Eleuteri), Saccani (35’ Rossi), Astrologo, Coppola, Giraudo (21’ st Di sabatino); De Respinis, Gucci (29’ st Cannavò). All. Banchini

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Rossoni, Urbinati, Blondett, Sperotto; Mbaye, Capece, Mordini (15’ st Bugaro); Frediani 42′ st Rovaglia); Lovaglio (15’ st Marchi), Cognigni (42′ st Pannitteri). All. Riolfo

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia

RETI: 10’ De Respinis (rigore), 17’ st Gucci