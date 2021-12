Quella trascorsa è stata una settimana di preparazione ad una partita importante in casa Vis Pesaro. La formazione pesarese infatti domani scenderà in campo in un derby dal sapore marchigiano contro l’Ancona-Matelica. Alla vigilia della sfida in programma domani alle ore 17:30 ha parlato come di consueto il tecnico della Vis Marco Banchini che ha analizzato il prepartita.

«Sarà una partita intensa in un ambiente straripante – ha subito messo in chiaro Banchini – ho visto più volte l’Ancona-Matelica riuscire a girare la partita grazie alla spinta che genera il suo pubblico e quindi posso dire che a livello emotivo sarà sicuramente una partita impegnativa. Giocare un derby come questo è molto bello e noi abbiamo dimostrato fino ad ora di essere competitivi».

In casa biancorossa però sicura l’assenza del capitano Gavazzi causa squalifica. «Sicuramente è un’assenza pesante perché è un leader all’interno del nostro sistema di gioco e nello spogliatoio – ha ribadito l’allenatore vissino – ho già trovato il suo sostituto ma sicuramente tutti dovranno dare quel qualcosa in più per sopperire alla mancanza di un giocatore importante».

Vis Pesaro che dopo la partita di domani avrà pochi giorni per recuperare visto che poi tornerà subito in campo mercoledì al Benelli contro il Siena.