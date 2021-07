Calcio, la Vis Pesaro continua con i botti di mercato: preso anche Gavazzi

Sono giorni infuocati in casa Vis Pesaro sulla sponda di nuovi arrivi. Dopo le ufficialità degli arrivi di De Respinis, De Nuzzo, Cusumano, Mastrippolito e Mercuri (ufficializzato questa mattina), la società pesarese ha confermato anche l’approdo in biancorosso del difensore Fabio Gavazzi.

Con quello di Gavazzi per la Vis Pesaro si tratta del nono acquisto in questo mercato estivo, simbolo di una squadra che si sta rifondando praticamente da zero al netto poi delle diverse cessioni che arriveranno.

Gavazzi, capitano del Foggia nella passata stagione, va ad aggiungersi a Cusumano e Di Sabatino, sempre senza considerare il partente Gennari, a dimostrazione di come il reparto difensivo sia ancora libero di spazi e da finire di costruire.

Considerato uno dei migliori difensori centrali della Serie C, oltre ad esserlo del Foggia in questa stagione è stato in passato il capitano anche di Renate e Albinoleffe. Nella sua lunga carriera tra i professionisti ha indossato anche la maglia di Alghero, Mantova e Sudtirol. Gavazzi ha vinto un campionato di serie D e la Coppa Italia con il Como nel 2007-’08 e nel 2014-’15, con il Novara, il campionato di Lega Pro e la Supercoppa di serie C. Complessivamente vanta 321 presenze in serie C.