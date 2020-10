Calcio, la Vis Pesaro cade a Ravenna 2-1

RAVENNA- La stagione 2020/21 della Vis Pesaro stenta a decollare. Dopo il pareggio all’esordio contro Legnago, la squadra di mister Galderisi è al suo secondo ko consecutivo dopo la sconfitta di Modena di qualche giorno fa.

Nel posticipo serale tenutosi sul campo del Ravenna, la Vis non riesce a trovare i primi tre punti della stagione e nel finale di gara subisce anche la rete del ko. Sono proprio i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie ad una rete di Papa al 38′ del primo tempo dopo una brutta prima frazione di gioco da parte dei biancorossi. Nella ripresa la Vis prova a scuotersi e trova il pari al 70′ grazie ad un colpo di testa del difensore Mattia Gennari. Qualche minuto più tardi però la squadra di Galderisi resta in inferiorità numerica a causa del doppio giallo di Gelonese che gli costa il cartellino rosso. Il Ravenna, con l’uomo in più ci crede e trova il gol vittoria all’89esimo con Marozzi.

Per la Vis Pesaro un solo punto nelle prime tre gare e un pessimo avvio di campionato che ad oggi la costringe all’ultimo posto in classifica assieme a Gubbio, Arezzo e Fermana. Domenica i biancorossi tornano in campo allo Stadio Benelli nel derby marchigiano proprio contro la Fermana.