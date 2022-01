Calcio Vis Pesaro, Banchini: «Il riscatto è arrivato»

La reazione che ci si attendeva dopo il ko casalingo di 9 giorni fa contro il Teramo è arrivata puntuale in casa Vis Pesaro. La formazione biancorossa, dopo la bella vittoria esterna in terra toscana contro la Pistoiese per 1-0, ha ripreso il suo rullino di marcia con tre punti fondamentali per restare nella zona playoff della classifica.

Non solo per la vittoria ma anche per la risposta avuta dai suoi ragazzi, si è detto soddisfatto il tecnico della Vis Pesaro Marco Banchini che nell’analisi del giorno dopo ha analizzato così la partita di Pistoia.

«La partita contro il Teramo ci aveva dato molto fastidio e ho visto i ragazzi lavorare duramente in settimana – ha detto Banchini – siamo stati molto bravi a saper soffrire ma non abbiamo rischiato molto e Campani è stato bravo tra i pali in un paio di occasioni».

Gol decisivo di Gucci nonché ex della partita. «Ha avuto qualche problema fisico dopo Natale ma appena è stato bene io l’ho messo in campo – ha ribadito l’allenatore della Vis – inoltre la componente dell’ex è fondamentale dal punto di vista emotivo e si dà sempre quel qualcosa in più».

Una classifica che ora sorride e splende alla Vis Pesaro. La formazione pesarese infatti, con i 3 punti conquistati è salita al settimo posto in classifica con 30 punti a pari merito con il Gubbio. Al momento l’undicesima in classifica, e quindi la prima esclusa dai playoff, è la Lucchese che dista 3 punti di distacco a quota 27.