Calcio, la Vis Pesaro apre bene il 2023. Grandiosa vittoria a Fiorenzuola

La formazione pesarese ritrova il successo dopo 13 gare e si rilancia nel nuovo anno. Tre punti fondamentali in ottica salvezza

Il nuovo anno della Vis Pesaro riparte con una bellissima vittoria in trasferta sul campo del Fiorenzuola. La squadra Pesarese ritrova il sorriso dopo 13 partite in cui era mancato il successo e per tutto l’ambiente biancorosso questa partita è una grande iniezione di fiducia.

La Vis trova il vantaggio praticamente negli ultimi secondi del primo tempo grazie ad un gol di Fedato. Errore difensivo del Fiorenzuola, Vis che ne approfitta ed entra in area con Pucciarelli poi Di Paola che svirgola clamorosamente sul tiro ma nell’errore fa un assist a Fedato che a due passi dalla porta segna la rete del vantaggio.

Secondo tempo che parte con una Vis con più fiducia e che azzanna la partita. Al 52° rete meravigliosa di Di Paola che porta la Vis Pesaro sul 2 a 0. Punizione da fuori area battuta magistralmente dal centrocampista biancorosso con la palla che si infila a fil di palo. Tris della Vis Pesaro che porta la firma del tanto atteso Pucciarelli. Contropiede perfetto dei pesaresi sull’asse Di Paola-Cannavò-Aucelli e palla che arriva sui piedi di Pucciarelli che a due passi dalla porta gonfia la rete avversaria.

Tre punti che permettono così alla Vis Pesaro di salire a quota 19 punti in classifica e sorpassare quattro squadre in una sola partita. Un quindicesimo posto che mette per il momento nuovamente la Vis fuori dalla zona playout.