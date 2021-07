Vis Pesaro, 4 nuovi arrivi dal Sassuolo

Da Sassuolo in direzione Pesaro. Questa è la strada che compiranno i 4 nuovi giocatori under che la società biancorossa ha ufficializzato pochi minuti fa. I giocatori in arrivo dalla terra emiliana sono Campani (portiere, 2000), Saccani (terzino/esterno destro, 2001), Pinelli (terzino/esterno sinistro, 2001) e Piccinini (difensore centrale, 2002).

Campani è cresciuto nelle giovanili del Pisa ed è stato dato in prestito dal Sassuolo alla Paganese dove ha giocato le ultime due stagioni con 17 presenze in serie C. Piccinini è stato titolare nella Primavera 1, ed è stato convocato più volte da De Zerbi in prima squadra, dove ha esordito in Serie A il 1° Agosto 2020. Ha una presenza in Coppa Italia e diverse convocazioni in Nazionale di categoria. Saccani si è fatto luce nella Primavera 1 del Sassuolo dove ha meritato la presenza nella ”top 11″ dei Primavera Goleador Best Awards, gli oscar dei migliori giovani della stagione. Pinelli proviene dal settore giovanile della Juventus è stato prelevato dal Sassuolo nell’estate del 2019, dove ha giocato in Primavera 1. Conta due presenze in Nazionale Under 18.

Probabilmente Campani farà da secondo portiere a Farroni. Tutti gli altri si giocheranno le proprie chance per conquistare la titolarità. I contributi per il minutaggio riservato agli under sarà fondamentale anche in questa stagione.