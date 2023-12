Calcio, vince solo la Fermana, pari per Ancona e Vis Pesaro

A parte lo stop forzato della Recanatese che non ha potuto giocare al Barbetti di Gubbio per i danni causati dal vento alla copertura dello stadio, per il resto la diciottesima di campionato ha portato punti a tutte le altre marchigiane. Bottino pieno, però, soltanto per la Fermana che sabato ha superato la Juventus Next Gen per 2-1. Digiuno finito, al Recchioni i canarini si sono imposti in rimonta, tornando alla vittoria che mancava loro dalla seconda di campionato. Una vittoria che alimenta le speranze di salvezza, anche se la Fermana è sempre ultima in classifica, e che è maturata tutta nella ripresa, dopo il vantaggio esterno di Guerra, infatti, sono arrivate le reti di Santi di testa da calcio d’angolo e di Giandonato con un gran destro pochi minuti dopo, due gol che hanno regalato un pomeriggio da sogno alla tifoseria gialloblù.

Hanno pareggiato Ancona e Vis Pesaro, l’Ancona ha impattato 1-1 contro il Pescara nel derby dell’Adriatico che si è giocato in un Del Conero blindato e da record di presenze, con oltre 5300 spettatori: Ancona subito avanti con la rete di Saco su assist di Cioffi, poco dopo il pari di Cangiano con una conclusione da fuori area e con la complicità di Vitali. Il tutto in novanta minuti di spettacolo in campo e sugli spalti. La Vis Pesaro non è andata oltre al pari per 2-2 contro il Sestri in un valzer di gol che non ha premiato la squadra di Banchieri, comunque al quarto risultato utile consecutivo. A segno Karlsson nel primo tempo, poi il pareggio di Sandri. Negli ultimi minuti del match ancora Karlsson che ha sfruttato un’indecisione della difesa avversaria, e poco dopo il nuovo pareggio dei liguri con la rete del giovane Parlanti e qualche complicità della difesa pesarese. Un pareggio amaro, che lascia la sensazione che la Vis abbia gettato al vento due punti. Si torna a giocare venerdì e sabato con l’ultima giornata del girone di andata.

Classifica: Cesena punti 43; Torres 41; Carrarese e Pescara 31; Perugia* 30; Pontedera 29; Pinteo 27; Recanatese* e Rimini 23; Gubbio, Virtus Entella, Ancona e Lucchese 21; Arezzo* 19; Vis Pesaro 18; Sestri e Olbia 17; Spal 16; Juventus Next Gen* 15; Fermana 12. * una partita in meno. Prossimo turno, venerdì 22 dicembre: Lucchese-Ancona (ore 18.30), Torres-Pineto (ore 18.30), Pontedera-Carrarese (ore 20.45), Rimini-Gubbio (ore 20.45). Sabato 23 dicembre: Juventus Next Gen-Vis Pesaro (ore 16.15), Perugia-Cesena (ore 18.30), Sestri-Arezzo (ore 18.30), Spal-Olbia (ore 18.30), Recanatese-Virtus Entella (ore 18.30), Pescara-Fermana (ore 20.45).