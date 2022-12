Calcio: vince l’Ancona, pareggi per Recanatese e Vis Pesaro. Sconfitta Fermana

La 17° giornata del Girone B della Serie C di calcio giocata sabato 3 dicembre sorride all’Ancona, che vince nettamente 3-0 contro l’Alessandria e torna a raccogliere il bottino pieno dopo il pareggio contro la Torres e la sconfitta sul campo della Carrarese. A sbloccare la gara è D’Eramo negli ultimi istanti nel primo tempo, poi ad inizio ripresa Moretti arrotonda subito sul 2-0 (6′ st) e Mattioli, a fine gara, archivia con il definitivo 3-0. Vittoria importante per i biancorossi cinici e ben messi in campo per tutti i 90′.

Alle 14.30 è scesa in campo anche la Vis Pesaro, che dopo l’esonero di Sassarini non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Imolese, una delle squadre più in crisi del Girone B che arrivava da cinque sconfitte consecutive in campionato. Un punto per la Vis Pesaro che crea poco e non riesce a conquistare il bottino pieno.

Stesso risultato dell’Ancona (3-0), ma perdendo, per la Fermana, che interrompe la striscia di successi con la sconfitta contro la quotata Reggiana tra le mura di casa. Un passo falso contro una delle big del Girone B, che allunga ad otto la serie di risultati utili consecutivi grazie a due rigori di Rosafio (13′) e Montalto (17′) e Pellegrini ad inizio ripresa (54′).

Ad Olbia invece la Recanatese impatta 1-1 e conquista un risultato utile ai fini della salvezza. A sbloccarla è il solito Sbaffo al 5′ della ripresa, ma è soltanto illusione, perché a 10′ dal termine Brignani sigla il definitivo 1-1. Recanatese che tocca quota 16 punti in classifica insieme alla Vis Pesaro a +1 dai play-out.

Sugli altri campi: Aquila Montevarchi-Pontedera 1-2, Carrarese-Torres 0-1, Fiorenzuola-Rimini 2-1, Gubbio-Siena 2-0, Cesena-San Donato Tavarnelle 3-2 e Virtus Entella-Lucchese 1-1.