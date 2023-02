Calcio, la Vigor Senigallia piega anche il Trastevere: che spettacolo al Bianchelli!

La Vigor Senigallia blinda il secondo posto vincendo per 2-0 lo scontro diretto contro il Trastevere. Protagonista di giornata è stato il capitano della Vigor Denis Pesaresi, autore della doppietta che ha deciso il match. Il primo gol è arrivato dopo appena cinque minuti di gioco con un’azione di disturbo sul portiere avversario, il raddoppio al 25’ della ripresa svettando di testa su un preciso corner dalla sinistra. Una prestazione da incorniciare per il bomber rossoblù, condita anche da tanto lavoro per la squadra in mezzo al campo, oltre che nella fase di finalizzazione. Con questa vittoria la Vigor si conferma l’unica antagonista possibile per la capolista Pineto, che rimane in vetta alla classifica a sei punti di distanza da Senigallia.

Gli abruzzesi passano al Tamburrini battendo il Montegiorgio col minimo scarto (1-0). Decide la gara un gol di Minincleri alla mezz’ora del primo tempo, nato da un disimpegno sbagliato della retroguardia di casa. Nella ripresa la squadra di Baldassarri ha l’occasione buona per pareggiare con Diop, ma l’attaccante senegalese manda fuori da ottima posizione.

Il Porto d’Ascoli ottiene un buon punto sul campo del Vastogirardi. Il portiere Testa si conferma una saracinesca e in Molise finisce 0-0 (13° “clean sheet” per gli orange e seconda miglior difesa del girone).

Nei due anticipi del sabato vincono Samb e Fano. La squadra di Manoni (primo successo sulla panchina rossoblù) ritrova i tre punti in casa con un gol di Tassi all’ultimo minuto, che allontana sempre di più i cremisi dalla serie D (play-out ora distanti 8 punti). La Samb invece prende una bella boccata di ossigeno, uscendo dalla zona calda della retrocessione.

Il Fano invece vince in casa 2-1 con i gol di Schiaroli (al 28’) e di Broso su rigore (al 17’ della ripresa). I granata si portano a 35 punti a ridosso della zona play-off, mettendo nei guai la Vastese dell’ex Cornacchini, che scivola al quart’ultimo posto.