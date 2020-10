Appuntamento allo stadio Bianchelli mercoledì 21 ottobre per la seconda giornata del triangolare. Ecco le regole da rispettare per andare allo stadio

SENIGALLIA – Domani 21 ottobre torna in campo la Vigor Senigallia per un mercoledì di Coppa. Allo stadio Bianchelli arriva il Marina per la seconda giornata del triangolare (nel primo incontro la Forsempronese ha vinto 1 a 0 a Marina). L’appuntamento è alle ore 14.30 con i rossoblu che cercheranno un risultato positivo per poi andarsi a giocare il primo posto e il conseguente pass di qualificazione nell’ultima gara in programma a Fossombrone.

La grande notizia è che la partita sarà a porte aperte, nel rispetto del massimale del 15% rispetto alla capienza, per misure anti-Covid: lo stadio sarà aperto a 732 spettatori. Il pubblico potrà scegliere se sistemarsi in curva o in tribuna. Il distanziamento sarà garantito.

La dirigenza ieri si è occupata di sistemare e collaudare l’impianto, disegnando già sui gradoni e sui seggiolini dello stadio dei segni rossi per indicare a ciascun sostenitore il posizionamento da rispettare sugli spalti.

Il prezzo del biglietto per la partita di Coppa sarà di 7 euro per entrambi i settori. Ciascuno spettatore dovrà arrivare allo stadio munito di autocertificazione già debitamente compilata e firmata.

Per evitare assembramenti all’esterno dello stadio, la raccomandazione è di arrivare al cancello di ingresso con anticipo (almeno 30 minuti prima della partita). All’ingresso verrà misurate la temperatura, che non dovrà essere pari o superiore a 37,5°.