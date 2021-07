Centrocampista dai piedi raffinati, abile nel dribbling, è uno di quei giocatori che ruba l’occhio e che sa far male alle difese avversarie. Vicini anche Baldini e Bartolini

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia batte un colpo, e che colpo. Ufficiale l’arrivo di Luca Paradisi, fantasista classe 1991 che ha sfiorato la vittoria del campionato di calcio di Eccellenza con la maglia del Fossombrone giusto qualche settimana fa.

Dopo le altre 5 conferme degli scorsi giorni e quella di Denny Carsetti più recente, il club di patron Franco Federiconi ha ufficializzato il primo acquisto dell’estate 2021. Paradisi è un centrocampista dai piedi raffinati, abile nel dribbling, è uno di quei giocatori che ruba l’occhio e che sa far male alle difese avversarie. Nel recente torneo di Eccellenza ha inoltre dimostrato di vantare vizio del gol così come quello per gli assist decisivi.

Mister Aldo Clementi ha dunque una nuova e importante freccia da vantare nel proprio arco. Il centrocampista Matteo Baldini (ex Montegiorgio) e il laterale difensivo Luca Bartolini (ex Anconitana) potrebbero essere i prossimi colpi. Nulla di ufficiale al momento.