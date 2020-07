La Vigor Senigallia continua a piazzare colpi grossi: ecco Nicola Gambini

SENIGALLIA – Il club rossoblu lo ha svelato sui propri canali social e sul sito web ufficiale utilizzando di nuovo l’accattivante grafica che rimanda alla Casa de Papel. Giù la maschera, quindi, il nuovo arrivato è Nicola Gambini. Centrocampista cresciuto nelle giovanili del Rimini, ha un passato fatto di tanta Serie D con Fano, San Marino e San Teodoro. Ha militato anche in Eccellenza con la Pergolese e nella passata stagione ha vestito la casacca dell’Angelana. Un giocatore giovane, veloce e duttile dal momento che mister Aldo Clementi potrà impiegarlo sia a centrocampo che come terzino destro.

Gambini è la quarta new entry in casa rossoblu dopo Mancini, Carsetti e Fabbri, ma in questi giorni sono arrivate anche delle riconferme. A rispondere sì anche per il prossimo anno son stati Enrico Nacciarriti, Enrico Magi Galluzzi, Biagio Marzano, Michele Carbonari e Andrea Savelli. Elementi che garantiranno alla Vigor Senigallia quantità e certezze.

Per la giornata di domani è prevista un’altra news, resta solo da capire se si tratterà di un nuovo arrivo o di una conferma. Quel che è certo è che la società è in fermento e ha già messo in guardia le rivali che in autunno incontrerà nel massimo campionato regionale. Per la corsa al titolo c’è anche la Vigor Senigallia.