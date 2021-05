SENIGALLIA – La Vigor Senigallia conferma mister Aldo Clementi e punta a concludere bene il campionato. La ripartenza del torneo di Eccellenza ha coinciso con risultati meno positivi del solito ma il patron Franco Federiconi non cerca alibi.

Il primo tifoso rossoblu si è espresso così: «Sono stati fatti degli errori evidentemente, da parte della società, dello staff e della squadra. Non cerchiamo alibi e, come nostro stile, ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo con ancora più fiducia verso l’imminente futuro, vorrei ricordare a tutti che fra una manciata di mesi si riparte. Mister Aldo Clementi e l’intero staff tecnico sono confermati, ripartiranno con noi. Questo perché c’è un progetto tecnico, serio, da portare avanti».

Poi Federiconi analizza presente e futuro della sua squadra: «Siamo fuori dai giochi però c’è un campionato da onorare, fino alla fine e queste ultime tre partite dovranno servire comunque al mister, ai giocatori e a tutti noi per schiarire il futuro. C’è una società solida, con ambizione e che sicuramente farà di tutto per restare ai vertici della categoria. Certo che la pandemia influisce e non poco dal punto di vista finanziario di tanti partner ma la società non fa acqua da nessuna parte».