SENIGALLIA – Le iscrizioni al settore giovanile ammontano a quota 440, la prima squadra comanda il campionato di Eccellenza: i numeri e i risultati della Vigor Senigallia parlano chiaro.

Il vicepresidente della F.C. Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina e storico coordinatore del settore giovanile Rino Frulla non può che sorridere: «Vedere dieci giocatori su undici titolari in prima squadra cresciuti nel settore giovanile (in Vigor-Gallo del 6 gennaio, ndr) ci riempie di orgoglio. Per chi come me segue il settore giovanile da così tanti anni e li ha visti crescere è un qualcosa di inspiegabile. Alcuni sono passati di qui, per poi fare esperienze in realtà professionistiche, ora sono tornati e stanno contribuendo a qualcosa di bello. Se me lo avessero detto 5 anni fa, ci avrei creduto poco. Il matrimonio con il presidente Franco Federiconi e i suoi collaboratori è nato un po’ per caso, nessuno poteva pensare che potessero arrivare così tante soddisfazioni in poco tempo. Chi segue tutti i giorni la prima squadra è felice, chi come me segue a stretto contatto il settore giovanile idem. Ognuno ha i suoi compiti ma chiunque rema dalla stessa parte».

Le difficoltà, dettate dalla pandemia, non mancano: «Contiamo 440 iscrizioni al settore giovanile ma circa 150 ragazzi non possono al momento frequentare il campo sportivo. Tra casi positivi, quarantene e atleti negativizzati ma senza visita medica, ci alleniamo a ranghi ridotti. Il problema principale è che le strutture sanitarie sono colme di appuntamenti, le famiglie non riescono a prenotare con rapidità la visita medica per i propri figli che hanno contratto il virus, come da protocollo “Return To Play”. L’intero staff tecnico si è vaccinato, da questo punto di vista siamo a cavallo».