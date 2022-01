Vigor Senigallia-Atletico Gallo, cresce l’attesa per il big match dell’Epifania

Nonostante un paio di giocatori della Vigor siano in isolamento a causa del Covid, la partita dell'ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza, si giocherà al Bianchelli. La conferma è arrivata dal Comitato Regionale Marche

SENIGALLIA – Il big match dell’ultima giornata del girone di andata si giocherà, è tutto pronto per Vigor Senigallia-Atletico Gallo. La capolista ospita una delle rivali più accreditate alla corsa per la Serie D, giovedì – 6 gennaio – al Bianchelli.

Nonostante il Covid, nonostante le tante voci che hanno pronosticato in questi giorni un possibile rinvio del campionato di almeno due settimane. Il Comitato Regionale Marche si è espresso e ha confermato che il campionato di Eccellenza andrà avanti, a differenza delle altre categorie, dalla Promozione in giù, che torneranno in azione fra quindici giorni.

La squadra di mister Aldo Clementi può ricominciare a difendere la vetta della classifica in questo 2022. La Vigor però deve fare i conti con un piccolo focolaio scoppiato all’interno del proprio spogliatoio: 2 giocatori sono risultati positivi al giro di tamponi effettuato a inizio settimana e non potranno scendere in campo contro il Gallo. Cosa che farà invece capitan Denis Pesaresi, salvo sorprese, dopo aver scontato la squalifica prima di Natale.

Il sodalizio rossoblu allora può sorridere ma la sfida della Befana nasconde tantissime insidie. A prescindere dalla classifica, che vede Rizzato e compagni in piena pancia, il Gallo è tra le formazioni più forti ed esperte del girone. Come la Vigor, chiamata a mantenere o addirittura aumentare il distacco di due punti sull’inseguitrice Fossombrone.

Questo sarà l’ultimo match del girone di andata e la Vigor lo vuole chiudere da imbattuta. Appuntamento al Bianchelli, kickoff fissato alle 15.