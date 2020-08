La Vigor è tornata in campo: fitte sedute di allenamento e amichevoli già programmate

SENIGALLIA – È stato sicuramente strano ritornare in campo dopo così tanto tempo. E non siamo noi a dirlo, ma la stessa Vigor Senigallia che, annunciando la partenza della preparazione atletica, ha scritto sul sito web ufficiale: «È stato davvero bellissimo potersi rivedere tutti insieme dopo così tanto tempo, assaporare le stesse sensazioni, calciare quel pallone, ridere di nuovo insieme. Tutti con la stessa maglia addosso».

La squadra si è ritrovata agli ordini di mister Aldo Clementi giovedì pomeriggio per il primo giorno di preparazione, poi di nuovo in campo venerdì e oggi (sabato) alle 17. Ad accogliere i giocatori anche uno striscione dei tifosi vigorini con su scritto: “Insieme compatti, Vigor combatti”, molto apprezzato dal club.

La prossima settimana la squadra si allenerà da lunedì a venerdì alle 16, mentre sabato 29 si scenderà in campo per la prima amichevole stagionale, il derby con l’Olimpia Marzocca allo stadio Bianchelli di Senigallia. Si giocherà alle ore 17 e purtroppo l’impianto sarà ancora chiuso al pubblico, così come da disposizioni del Governo e della Federazione. Il club rossoblu ha fissato anche altri test match: il 5 settembre contro il Castelfidardo in trasferta alle ore 16, poi con Barbara e Recanatese e altre avversarie da definire.

Per quanto riguarda il campionato, è stata confermata dalla Figc Marche l’Eccellenza a 18 squadre con inizio al momento fissato al 27 settembre.