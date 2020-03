Iniziative social e lavoro da casa: la Vigor non si ferma mai

Prosegue il periodo di quarantena forzata per la squadra rossoblu, ma i tecnici sono pieni di idee per non far stare fermi i ragazzi del settore giovanile. Per i campionati, invece, si teme lo stop

SENIGALLIA- “Andrà tutto bene” si legge in numerosi post social della Vigor Senigallia in questi giorni. Messaggi carichi di speranza per il mondo rossob lu e tutti i suoi tesserati costretti ancora a casa in quarantena. Mentre si attende che il virus faccia il suo corso e che si possa tornare ad uscire e a calcare i campi di gioco, la società senigalliese non sta con le mani in mano e lancia tante iniziative social, in particolare per i più piccoli.

In questi giorni infatti sono fioccati i video, come quello del camp estivo di Sestola dello scorso anno, con l’auspicio di ripetersi questa estate, quando questa brutta situazione sarà solo un ricordo. Molto carino poi il video dei Pulcini rossoblu che, con gli hashtag #iorestoacasa e #distantimauniti, hanno realizzato una clip in cui palleggiano e si passano virtualmente la palla di casa in casa, di giardino in giardino. Il video è stato ideato dal tecnico Nicolò Canonici, uno dei primi già diverse settimane fa, a caricare sul suo profilo Instagram dei video-tutorial per i suoi ragazzi, così che potessero replicarli a casa e combattere anche la noia.

«Ho avuto l’idea di dare dei “compiti a casa” sotto forma di gioco e stimolare la loro fantasia e le loro abilità tecniche – spiega Canonici –. Ho detto loro di inviarmi un video dei loro esercizi a casa e ho messo un premio per i 5 ragazzi più creativi (siamo in 40), devo dire che tutti mi hanno stupito per creatività ed esecuzione. Devo dire che sono rimasto stupito da tutti per come hanno risposto. Sono stati davvero eccezionali e sono rimasto davvero soddisfatto».

Tra gli altri video caricati sui social dalla società del presidente Franco Federiconi anche il messaggio di fiducia dei Primi Calci classe 2011-2012, una clip ideata dall’allenatore Doriano Orazi insieme ai suoi baby calciatori per ribadire un concetto: «Restiamo tutti a casa, facciamolo per il nostro bene, per il bene di Senigallia e per il bene di tutto il Paese».

Tutto ciò mentre la prima squadra, insieme alle altre compagini di Eccellenza, si sta piano piano sempre più amaramente rassegnando a una possibile chiusura anticipata della stagione. I giorni passano e l’idea di poter ricominciare col calcio dilettantistico ad aprile o maggio sembra infatti sempre più una suggestione che un possibile scenario.