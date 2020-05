La Vigor festeggia l’anniversario dell’Eccellenza e annuncia: si riparte da Clementi

Impossibile non incappare in qualche commento festante dei tifosi rossoblu se si naviga oggi sui social. Ricorre infatti proprio oggi l’anniversario della storica promozione in Eccellenza, l’approdo quindi al massimo campionato regionale che aveva portato in città grande entusiasmo. Purtroppo la stagione non potrà essere portata a termine e sarà tutto rimandato all’anno prossimo, ma ad ogni modo su Facebook e Instagram fioccano le foto del 19 maggio 2019.

Il presidente della Vigor Senigallia Franco Federiconi sul sito web del club ha annunciato una cosa importante: l’anno prossimo si ripartirà da mister Aldo Clementi. Con lui è stato confermato anche lo staff tecnico, in particolare il vice Giulietti e i preparatori Argentati e Massi.

Notizia che farà sicuramente piacere ai tantissimi tifosi vigorini, anche perché proprio l’arrivo di Clementi aveva contribuito a far innalzare il livello di entusiasmo sulle tribune e in città. Clementi è infatti considerato come un beniamino da Senigallia anche perché dal suo arrivo quest’anno aveva collezionato sei partite senza mai perdere, con l’ultima positiva prestazione ad Ancona contro i dorici e quel pareggio strappato dopo il momentaneo vantaggio.

«Eravamo sulla scia dell’entusiasmo e c’era lo slancio per raggiungere l’obiettivo playoff – commenta Federiconi -. Ad ogni modo per l’anno prossimo dobbiamo pensare all’Eccellenza, non eravamo né primi, né secondi, né terzi, quindi non voglio dare false aspettative ai tifosi. Al momento la situazione non ci fa pensare ad altre categorie per la prossima stagione. Noi comunque ci saremo, con grande grinta, passione ed entusiasmo. La prima squadra sarà competitiva e i nostri giovani pronti a farsi valere, avviamo un settore giovanile tra i più importanti della regione e la Vigor continuerà ad essere la Vigor».

Lunedì prossimo si riunirà il consiglio direttivo rossoblu per la prima volta dopo la quarantena e non è escluso che da quella riunione possano emergere altre novità.