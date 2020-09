Uscito il calendario di Serie BKT: si apre con Brescia-Ascoli

Sorteggiato il calendario della serie cadetta. Debutto in salita per i bianconeri che nelle prime tre gare affronteranno in trasferta Brescia e Frosinone ed in casa il Lecce

Varato il calendario di Serie BKT nella splendida location di Piazza dei Miracoli a Pisa. Alla presenza del Presidente di Lega B, Mauro Balata, è stato tolto ufficialmente il velo su quello che sarà il torneo 2020/2021, un torneo che dovrà significare la piena ripresa del calcio giocato dopo l’incubo del “Covid 19” che ha interrotto la stagione, per poi farla proseguire dopo alcuni mesi di inattività.

In un torneo che si preannuncia come sempre ricco di sorprese, con piazze sempre ricche di storia e di grande fascino calcistico e non solo, l’Ascoli sarà chiamato nella difficilissima sfida esterna allo stadio “Rigamonti” di Brescia, contro una delle formazioni appena scese dalla A.

La prima giornata del campionato di Serie BKT 2020/2021

Con l’arrivo di mister Luigi Del Neri in panchina, le rondinelle si sono candidate senza dubbio ad un ruolo di protagonista del torneo. Lo stesso Del Neri, non ha nascosto di puntare dritto alla Serie A e di voler proporre un calcio propositivo ed organizzato, come piace a lui. Dunque un battesimo di fuoco per i bianconeri di Bertotto, alle prese con una rosa che necessita ancora di rinforzi pesanti per poter essere completata.

Dopo il debutto, per l’Ascoli, in casa alla seconda giornata ancora una formazione retrocessa dalla A, il Lecce, anch’essa pronta per disputare un torneo di vertice. Seguirà poi la trasferta di Frosinone, altra corazzata della B di questi ultimi anni, ed ancora la sfida con la neo-promossa Reggiana, che dopo tanti anni ha ritrovato la serie cadetta, al “Del Duca”.

Il calendario dell’Ascoli Calcio stagione 2020-2021

Per l’Ascoli a Pisa era presente il Presidente Carlo Neri, che a caldo ha commentato così il sorteggio: «Cercheremo di ripartire con lo stesso carattere e la stessa determinazione che abbiamo espresso nelle ultime partite dello scorso campionato e che ci hanno permesso di rimanere nella categoria. Abbiamo le prime partite molto difficili, contro Brescia, Lecce e Frosinone. Ma ci faremo trovare preparati».

Per quanto riguarda il mercato, l’ultima notizia riguarda il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Manuel Ricciardi al Legnago, in Serie D.

Nei giorni scorsi si è svolto anche il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. L’Ascoli, che entrerà nella competizione al 2° turno eliminatorio, affronterà il Perugia al “Del Duca” mercoledì 30 settembre. In caso di passaggio del turno, i bianconeri se la vedranno, sempre in casa, con la vincente di Brescia-Trapani il 28 ottobre.