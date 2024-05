Ultima in serie D: Vigor-Samb può valere i play-off

Ultima giornata di campionato in serie D con le squadre in campo domenica 5 maggio alle ore 15. Match clou di questo finale di stagione sarà il derby tra Vigor Senigallia e Sambenedettese, che può valere i play-off per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno già ottenuto il pass per gli spareggi una settimana fa. Una magra consolazione per una squadra che era partita a inizio stagione per vincere il campionato. Per la Vigor invece si tratterebbe di un traguardo prestigioso, che farebbe il bis con quello ottenuto un anno fa. Questa volta però i ragazzi di mister Clementi non sono più padroni del proprio destino: vincere potrebbe non bastare, servirà necessariamente strappare un risultato migliore di quello che il Roma City otterrà nella sfida casalinga con il Vastogirardi (già retrocesso peraltro). In caso di doppia vittoria, infatti, agli spareggi andrebbe il Roma City per una migliore differenza reti. «Sono state delle settimane complicate per noi – spiega Marco Romizi, centrocampista della Vigor – non ci aspettavamo di fare i conti con questi risultati. C’è un po’ di rammarico, non abbiamo sfruttato gli episodi. Abbiamo giocato, creato e potevamo raccogliere qualche punto in più. Sarebbe stato prezioso per arrivare all’ultima gara coi playoff già assicurati. C’è ancora un piccolo spiraglio, nel calcio non si sa mai. Ci stiamo preparando per la Samb, vogliamo tornare ai tre punti davanti al nostro pubblico».

Chiudere con un risultato positivo in casa sarà l’obiettivo anche dell’Alma J. Fano, tristemente retrocesso in Eccellenza una settimana fa dopo la sconfitta contro l’Avezzano. I granata si congedano dal proprio pubblico dopo una stagione nata sotto una cattiva stella e terminata in maniera ancora più negativa. L’ultima gara in casa contro il Real Monterotondo poteva essere uno spareggio salvezza, invece il distacco accumulato dai granata impedisce anche di andare a giocare i play-out. L’unica speranza ormai rimane un possibile ripescaggio, per questo conservare la terzultima posizione a discapito del Vastogirardi può avere comunque un senso.

Passerella finale invece per l’Atletico Ascoli, che chiude davanti al proprio pubblico un campionato entusiasmante. Dopo il cambio in panchina la squadra bianconera ha trovato la giusta alchimia con mister Seccardini, fino al raggiungimento della salvezza con largo anticipo, con nove risultati utili consecutivi. Domenica in casa contro il Riccione potrebbe essere il decimo, ciliegina sulla torta di una stagione super.

Chiude in trasferta il giù salvo Fossombrone, che ha festeggiato l’obiettivo salvezza domenica scorsa in casa. I ragazzi di Fucili sono attesi così da una piacevolissima trasferta a Tivoli, che dovrà poi giocarsi i play-out contro il Riccione.