Calcio: nel turno infrasettimanale di Serie C tre vittorie ed una sconfitta per le marchigiane

I risultati della 25º giornata del Girone B della Serie C: tre vittorie ed una sconfitta per le marchigiane in un martedì positivo

Arrivano tre risultati utili per le marchigiane nel turno infrasettimanale (25° giornata) del Girone B di Serie C di calcio: l’Ancona, dopo un match pazzesco, vince contro l’Aquila Montevarchi 2-1 in trasferta, così come la Fermana, vittoriosa ad Olbia con un bel 4-2. La Vis Pesaro batte la Torres 2-1 e continua la sua scalata, mentre la Recanatese perde in maniera netta 3-0 in casa contro il Cesena.

L’Ancona passa in vantaggio, poi rimane in dieci per la doppia ammonizione a Mezzoni, si fa recuperare a tempo quasi scaduto sull’1-1 e poi Melchiorri pesca il coniglio dal cilindro: stop di petto e girata mancina al volo sotto l’incrocio del secondo palo, è tripudio biancorosso all’ultimo respiro e vittoria 2-1 a Montevarchi. L’Ancona vola sempre più in alto in classifica.

La Fermana vince e convince contro l’Olbia: grazie a Fischnaller e Romeo chiude il primo tempo sul 2-0 e ad inizio ripresa allunga sul 3-0 ancora con uno scatenato Fischnaller. Ragatzu prova a riaprirla dal dischetto per i padroni di casa, ma Fischnaller la chiude nuovamente sul 4-1. A nulla serve un autogol gialloblu a pochi minuti dal termine che chiude la gara sul 4-2. Tre punti importanti per la Fermana che avvicina la zona play-off.

La Vis Pesaro continua la sua cavalcata e batte 2-1 la Torres in casa: Diakite per gli ospiti apre, Bakayoko impatta a 6′ dalla fine della prima frazione. È Gavazzi, a tempo quasi scaduto, a regalare i tre punti ad una Vis rinata che vuole lasciare presto la zona calda della classifica.

Sconfitta, per chiudere la giornata, della Recanatese, che cede nettamente alla corazzata Cesena tra le mura di casa 3-0. Per gli ospiti reti di Shpendi (2) e Corazza.