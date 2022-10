Calcio, tra Vis Pesaro e Alessandria vince la “noia”. 0-0 il finale al Benelli

Un punto a testa per le due compagini che non giocano una bella partita ma muovono la loro classifica

PESARO- Brutta partita quella appena terminata allo stadio Benelli di Pesaro dove Vis e Alessandria non vanno oltre lo 0-0 portandosi a casa un punticino a testa ma regalando poco spettacolo ai tifosi presenti. La nota positiva per la Vis è quella di aver interrotto la striscia di due sconfitte consecutive e aver così mosso nuovamente la classifica.

Primo tempo piatto e con poche occasioni da entrambe le parti. Sia la Vis Pesaro che l’Alessandria si sfidano a viso aperto senza però mai dare l’impressione di potersi “fare male” per davvero. Solamente nel finale di prima frazione un brivido per la Vis che con il suo portiere Farroni svirgola un retropassaggio di Rossoni non prendendo la palla che, fortunatamente per la Vis, finisce fuori di poco.

Nel secondo tempo la situazione non cambia ma anzi i ritmi di gioco rallentano ancora di più e la partita diventa a tratti “noiosetta” per il poco spettacolo espresso dalle squadre in campo. Solamente nei minuti finali arriva la grande occasione per la Vis. Al minuto 87′ grande incursione di Provazza che scarica su Borsoi che prova il tiro a due passi dalla porta ma la grande parata di Liverani nega il vantaggio ai padroni di casa.

Vis Pesaro che con il pareggio di oggi sale a quota 13 punti in classifica dopo le prime dieci giornate di campionato. Al momento la squadra pesarese occupa l’undicesimo posto in classifica ma non siamo ancora nemmeno ad un terzo di questa stagione. Alessandria terzultima con 8 punti.