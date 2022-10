Calcio, tonfo Vis Pesaro. Il Rimini vince

Sonora sconfitta per la formazione pesarese che viene travolta dal Rimini. In 25 minuti i padroni di casa già sul 4-0

Pomeriggio da dimenticare per la Vis Pesaro che in una gara molto sentita per la città e il tifo biancorosso crolla clamorosamente sul campo del Rimini. Un risultato rotondo e pesante quello di 5-0 in favore dei Romagnoli che dimostra come la Vis in campo non ci è praticamente mai scesa.

La cosa più “preoccupante” è l’approccio e soprattutto i primi 25 minuti di gioco in cui il Rimini segna 4 reti e la partita è praticamente già fatta e finita. Una batosta dura e che va dimenticata subito per la Vis perché partite come queste rischiano di lasciare strascichi nella testa dei calciatori per il resto della stagione.

Come detto il Rimini parte a mille e al quarto minuto di gioco trova il vantaggio con Gabbianelli. Lo stesso calciatore della formazione riminese trova la doppietta personale al 13° mentre il terzo e quarto gol lo segnano rispettivamente Delcarro (19°) e Santini (su rigore al 24°).

La “manita” ovvero il quinto gol del Rimini arriva nel secondo tempo sempre con Santini che rende il passivo ancora più amaro per la squadra di Sassarini.

In queste occasioni il fatto che tra tre giorni ci sia il turno infrasettimanale e che la Vis tornerà subito in campo contro la Lucchese può essere la soluzione migliore perché il tempo per passare ad un altra partita e distogliere la testa da questa prestazione è minore ma come detto in precedenza bisogna subito dimenticare la prestazione odierna e sperare che sia solo una giornata storta.